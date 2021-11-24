Adıyaman'da TIR ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Besni'ye bağlı Taşlıyazı köyü yakınlarında meydana geldi. Adıyaman yönünde ilerleyen Mehmet Öztürk yönetimindeki 02 ABL 872 plakalı TIR, iddiaya göre kontrolsüz şekilde tali yoldan çıkan Ramazan Şahin'in kullandığı 02 AY 959 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ramazan Şahin ile araçta bulunan Fidan Şahin, Merve Şahin, Yusuf Şahin ve Mahmut Gazi Güler yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.