Adıyaman'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
40 dakika önce
Adıyaman'ın Besni ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:44 Kaynak: AA
'ın Besni
ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
N.K'nin kullandığı 34 ZD 9824 plakalı tır, Atatürk Caddesi
'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kemal Ural
'a (79) çarptı.
Ağır yaralanan Ural, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı.
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