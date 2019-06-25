Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Adıyaman'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

40 dakika önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Adıyaman'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti, System.String[]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
N.K'nin kullandığı 34 ZD 9824 plakalı tır, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kemal Ural'a (79) çarptı.
Ağır yaralanan Ural, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:44 Kaynak: AA
Kemal Ural, Atatürk Caddesi, Besni, Adıyaman, Güncel
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