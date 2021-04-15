Adıyaman'da toplantı ve yürüyüşleri yasakladı - Son Dakika

Adıyaman'da toplantı ve yürüyüşleri yasakladı

15.04.2021 13:25
Adıyaman'da toplantı ve yürüyüşleri yasakladı, System.String[]

Adıyaman Valiliği, açık ve kapalı alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri 27 Nisan 2021 gününe kadar yasakladı.

Adıyaman Valiliği, açık ve kapalı alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri 27 Nisan 2021 gününe kadar yasakladı.

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü zedeleyen kanunsuz, korsan eylemlerin başlatılması için sosyal medyada çağrıların yapıldığına dikkat çekerek, bu tür eylemlerin terör örgütlerine müzahir grup ve şahıslarca amacından saptırılarak terör örgütlerinin propagandasına dönüştürülebileceği ifade edildi.

Toplumsal olaylarda görev alan kolluk mensuplarına ve halkın yoğun olarak bulunduğu (metro, havaalanı, tren garları, eğlence mekanları vb.) yerlerin hedef seçilerek buralarda bombalı/silahlı saldırılar gerçekleştirilebileceğinin değerlendirildiği açıklamasını yapan Valilik yaptığı yazılı açıklamada, "İstihbari bilgilerde, PKK/KCK terör örgütüne müzahir kesimler tarafından, açlık grevi ve ölüm orucu eylemi yapan şahısların ön plana çıkartarak onları onore edici eylem ve etkinlikler yapılacağı yönünde bir beklenti bulunuyor. Bazı demekler/gruplar tarafından, terörist başı Abdullah Öcalan'a uygulanan infaz koşulları ile alakalı yapılan açlık grevlerine destek olmak amacıyla önümüzdeki günlerde ilimiz merkezinde açık alanlarda eylem ve etkinliklerin yapılacağı yönünde bilgiler var.

Sözde- tecridi protesto, açlık grevleri ve ölüm oruçlarını canlı tutmak amacıyla yapılmak istenecek; yürüyüş/basın açıklaması/protesto eylemi, yol kapama vb. her türlü eylem sebebiyle, güvenlik güçleri ile vatandaşları karşı karşıya getirmeyi amaçlayan provokatif eylemlerin yaşanabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fillerin meydana gelebileceği değerlendirilmektedir.

Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, müessif olayların yaşanmaması amaçlanıyor. İlimiz genelinde düzenlenecek eylem ve etkinlikler nedeniyle korona virüs salgınının başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı değerlendirildiğinden, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla yeni kararlar alındı.

İlimiz genelinde Valilik ve Kaymakamlıklarca açık ve kapalı alanlarda pandemi kurallarına riayet edilerek ve 48 saat (2 İş günü) öncesinden mülki amirlere müracaat edilen ve müracaat sonrası düzenlenmesi uygun görülen her türlü eylem/etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği etkinlikler ve spor müsabakaları hariç, açık ve kapalı alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, basın açıklaması, protesto/gösteri yürüyüşü, protesto eylemi, toplu karşılama/uğurlama, insan zinciri, çelenk sunma, bildiri/broşür dağıtma, stant kurma, çadır kurma, Valilik/Kaymakamlıklarca her yıl belirlenen yerler dışında kamu binalarına, park, bahçe, üst geçitler vb. her türlü açık alanlar ile siyasi parti binaları, sendika binaları, dernek vb. STK binalarına kendi bayrak, amblem ve logoları dışında her türlü afiş, pankart vb. materyallerin asılması ve bunun gibi tüm eylem ve etkinliklerin 14.04.2021 Çarşamba günü saat: 14.01'dan itibaren 27.04.2021 Salı günü saat: 23.59'a kadar süre zarfı içerisinde yasaklanmıştır" denildi. - ADIYAMAN

Adıyaman'da toplantı ve yürüyüşleri yasakladı

Adıyaman, Protesto, Nisan, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da toplantı ve yürüyüşleri yasakladı - Son Dakika


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