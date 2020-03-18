Adıyaman'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor - Son Dakika

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Adıyaman'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor
6 saat önce
Adıyaman'da toplu taşıma araçları virüslere karşı dezenfekte ediliyor.
Adıyaman'da toplu taşıma araçları virüslere karşı dezenfekte ediliyor.
Kentte şehir içi toplu taşıma yapan 60 otobüs koronavirüse karşı dezenfekte edildi.
Kolej Hattı Kooperatif Başkanı Kadir Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehir içi otobüslerin her gün koronavirüse karşı dezenfekte edildiğini söyledi.
Ergün, uygulamanın düzenli olarak yapılacağını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:40 Kaynak: AA
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