Adıyaman'da toprağa gömülü 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da toprağa gömülü 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Adıyaman'da toprağa gömülü 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman'da toprağa gömülü 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki boş arazide toprağa gömülü uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda ekipler, toprağa gömülü 1 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan G.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Narkotik, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:24 Kaynak: AA
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