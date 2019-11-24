Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da toprağa gömülü 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Adıyaman'da toprağa gömülü 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi
6 saat önce
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:08 Kaynak: AA
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde toprağa gömülü esrar olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Polis ekiplerinin söz konusu adreste yaptığı kazı çalışmasında 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
İmamoğlu'ndan Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili ilk açıklama: Benim ilgim dışındadır AK Parti'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasına sert yanıt: CHP'nin kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye destek: Kumpas kuruldu, sonuna kadar yanındayım Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi