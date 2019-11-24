Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da toprağa gömülü 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi
Son Dakika Güncel Adıyaman'da toprağa gömülü 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Adıyaman'da toprağa gömülü 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

6 saat önce

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da toprağa gömülü 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, System.String[]

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda toprağa gömülü 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde toprağa gömülü esrar olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekiplerinin söz konusu adreste yaptığı kazı çalışmasında 2 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:08 Kaynak: AA
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