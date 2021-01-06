Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, toprağa gömülü halde PKK terör örgütüne ait olduğu tahmin edilen yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Şehit Uzm. J.V. Kad. Çvş. Kürşat Yılmaz-1 Operasyonu kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Merkez Pınaryayla köyü arazi kesiminde arama ve tarama yapıldı. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında PKK terör örgütüne ait, toprağa gömülü 2 adet bidon içerisinde 4 kilogram siyah çay, 10 kilogram makarna, 7 kilogram tuz, 30 kilogram bulgur, 5 kilogram toz şeker, 35 kilogram un,1 kilogram pul biber, 4 adet toz meyve suyu, 2 çift mekap ayakkabı, 2 adet iç çamaşırı, 1 adet 5x10 metre uzunluğunda sera naylonu, 2 adet plastik kova ele geçirildi. Terör örgütüne ait yaşam malzemeleri jandarma ekiplerince imha edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Adıyaman'da toprağa gömülü gıda maddeleri bulundu. - Son Dakika