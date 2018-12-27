Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Toprak Evin Duvarı Çöktü: 2 Yaralı

Adıyaman'da Toprak Evin Duvarı Çöktü: 2 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da toprak evin duvarı çöktü: 2 yaralı Çöken toprak evin duvarı yan taraftaki lokantanın çatısından aşağı düştü Lokantada ki 2 müşteri yaralandıADIYAMAN - Adıyaman'da aşırı yağışlar nedeniyle çöken toprak evin duvarı yan tarafta ki lokantanın çatısına düştü, 2 müşteri yaralandı.

Adıyaman'da toprak evin duvarı çöktü: 2 yaralı
Çöken toprak evin duvarı yan taraftaki lokantanın çatısından aşağı düştü
Lokantada ki 2 müşteri yaralandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da aşırı yağışlar nedeniyle çöken toprak evin duvarı yan tarafta ki lokantanın çatısına düştü, 2 müşteri yaralandı.
Olay, Adıyaman merkez Hoca Ömer Mahallesi Gölebatmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan iki katlı toprak evin üst katının duvarı aşırı yağışlar nedeniyle çöktü. Çöken duvar yan tarafta bulunan lokantanın asma tavanından aşağı düştü.
Briket ve toprak yığını çatıdan lokantada müşteri olarak bulunan Zeynep Yiğit ve Kemal Yiğit'in üzerine düştü. lokanta çalışanları ve çevredeki esnafların yardımı ile yaralılar toprağın altından çıkartıldı.
Olay yerine gelen 112 sağılık ekipleri yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İşletme sahibi MahmutGündüz olay anını anlatarak, kendilerinin işyerinde çalıştığı esnada büyük bir gürültü ile toprak ve briketlerin müşterinin üzerine düştüğünü belirtti.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:02 Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa
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