Adıyaman'da toz taşınımı etkili oluyor - Son Dakika
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Adıyaman'da toz taşınımı etkili oluyor

25.04.2022 17:53

Adıyaman'da toz taşınımı etkili oluyor Suriye üzerinden gelen toz taşınımı gece saatlerinden itibaren Adıyaman'ı etkisi altına aldı.

Adıyaman'da toz taşınımı etkili oluyor

ADIYAMAN - Suriye üzerinden gelen toz taşınımı gece saatlerinden itibaren Adıyaman'ı etkisi altına aldı.

Araçların üzeri tozdan kaplanırken oto yıkamalarda araç yoğunluğu yaşandı. Toz taşımını dolayısıyla kentte görüş mesafesinde düşüş yaşandı. Toz bulutu nedeniyle hava kalitesinde azalma oldu. Araçlarını sabah saatlerinde tozlu gören bir çok kişi araçlarını oto yıkamalara bırakınca yıkamacılarda yoğunluk yaşandı. Oldukça yoğun olduklarını dile getiren oto yıkamacılar, artık araç yıkamaya yetiştiremediklerini dile getirdi.

Adıyaman'da toz taşınımı etkili oluyor
Adıyaman'da toz taşınımı etkili oluyor
Adıyaman'da toz taşınımı etkili oluyor
Adıyaman'da toz taşınımı etkili oluyor

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Adıyaman, Tragger, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da toz taşınımı etkili oluyor - Son Dakika


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