Adıyaman'da trafik denetimleri devam ediyor - Son Dakika
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Adıyaman'da trafik denetimleri devam ediyor

06.03.2022 12:32
Adıyaman'da trafik denetimleri devam ediyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde trafik denetimleri devam ediyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde trafik denetimleri devam ediyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince vatandaşların can ve mal güvenliğinin koruna bilmesi adına trafik denetimleri gerçekleştiriliyor. Aralıksız bir şekilde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, araç ve sürücülerin evrak kontrolleri yapılıyor. Polis ekipleri yaptıkları evrak kontrollerinin yanı sıra sürücülere emniyet kemerinin öneminden de bahsediyor. Trafik polis ekipleri, sürücüleri yaşanabilecek kazalara karşı daha dikkatli olmalarını trafik kurallarına uymalarını da istiyor. - ADIYAMAN

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Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da trafik denetimleri devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da trafik denetimleri devam ediyor - Son Dakika
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