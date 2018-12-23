Adıyaman'da Trafik Kazaları: 3 Yaralı
3 saat önce
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.
Adıyaman
'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.
Cenap Altaş idaresindeki 34 HY 9108 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi
Eski Kahta
Caddesi'nde Hakan Özer
'in kullandığı motosikletle çarpıştı. Motosiklet
sürücüsü ile yanında bulunan Mehmet Gazi
Aslan yaralandı. Yeni Mahalle
3'üncü Çevre Yolu mevkisinde ise Orhan Yapık'ın kullandığı 02 BJ 863 plakalı otomobille çarpışan 63 ZS 891 plakalı otomobilin sürücüsü Hidayet Kırmızı yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:36 Kaynak: AA
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