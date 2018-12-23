Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazaları: 3 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazaları: 3 Yaralı

2 saat önce

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Cenap Altaş idaresindeki 34 HY 9108 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Eski Kahta Caddesi'nde Hakan Özer'in kullandığı motosikletle çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan Mehmet Gazi Aslan yaralandı.

Yeni Mahalle 3'üncü Çevre Yolu mevkisinde ise Orhan Yapık'ın kullandığı 02 BJ 863 plakalı otomobille çarpışan 63 ZS 891 plakalı otomobilin sürücüsü Hidayet Kırmızı yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:13 Kaynak: AA

Hakan Özer, Adıyaman, Güncel
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