Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Abuzer Bakır idaresindeki 02 KC 006 plakalı otomobil, Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 20'nci kilometresinde devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Safiye Bakır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Safiye Bakır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adıyaman Gölbaşı, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:26 Kaynak: AA
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