Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:26 Kaynak: AA
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Abuzer Bakır idaresindeki 02 KC 006 plakalı otomobil, Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 20'nci kilometresinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Safiye Bakır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Safiye Bakır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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