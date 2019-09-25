Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:08 Kaynak: AA
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ali Ekber E. idaresindeki 44 AU 005 plakalı otomobil ile Mustafa T. yönetimindeki 08 AR 287 plakalı otomobil, Gölbaşı-Adıyaman kara yolu Burunçayır köyünde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile yolculardan Güldane Türkmen yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Türkmen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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