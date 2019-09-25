Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

43 dakika önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ali Ekber E. idaresindeki 44 AU 005 plakalı otomobil ile Mustafa T. yönetimindeki 08 AR 287 plakalı otomobil, Gölbaşı-Adıyaman kara yolu Burunçayır köyünde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile yolculardan Güldane Türkmen yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Türkmen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ali Ekber, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:08 Kaynak: AA
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