Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beytullah Sezer'in kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Adıyaman Gölbaşı karayolu 5'inci kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Çiçek'e (78) çarptı.

Kazada otomobilin çarptığı Çiçek ile araçtaki Emine ve Yusufcan Sezer yaralandı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Çiçek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Sezer ise ekiplerce gözaltına alındı.

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 12:52 Kaynak: AA
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