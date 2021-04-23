Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İbrahim Sarıfakıoğlu (40) idaresindeki 46 PL 139 plakalı otomobil, Gölbaşı - Kahramanmaraş kara yolunun 22. kilometresinde Cengiz Polat yönetimindeki 02 EG 616 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücü Sarıfakıoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobillerde bulunan ve yaralanan 3 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika