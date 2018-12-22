Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü

57 dakika önce

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Engin Gül (36) idaresindeki plakasız motosiklet, Kahta- Siverek kara yolu Narince köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Gül, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kısa süre sonra olay yerine gelen Gül'ün ailesi ve akrabaları, ölüm haberini alınca fenalaştı.

Motosiklet sürücüsünün cenazesi, Kahta Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:49 Kaynak: AA

Motosiklet, Adıyaman, Güncel
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