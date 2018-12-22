Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü
57 dakika önce
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Adıyaman
'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Engin Gül (36) idaresindeki plakasız motosiklet, Kahta- Siverek
kara yolu Narince köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Gül, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kısa süre sonra olay yerine gelen Gül'ün ailesi ve akrabaları, ölüm haberini alınca fenalaştı. Motosiklet
sürücüsünün cenazesi, Kahta Devlet Hastanesi
morguna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:49 Kaynak: AA
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