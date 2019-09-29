Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü
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Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü

1 saat önce

Adıyaman'da otomobilin yayaya çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Adıyaman'da otomobilin yayaya çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İsmail D. idaresindeki 80 AD 658 plakalı otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa kara yolunun 15'inci kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan M.U'ya (65) çarptı.

Kazada ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.U, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:18 Kaynak: AA
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