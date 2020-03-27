Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü
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Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hasan Çalış (33) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, merkeze bağlı Koçali köyü yakınlarında bulunan maden ocağının tünelinde duvara çarptı.
Kazada kamyon sürücü Çalış, ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çalış, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:30 Kaynak: AA
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