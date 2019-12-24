Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

6 saat önce

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Besni- Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.

Gaziantep yönünde ilerleyen Yusuf Ataş idaresindeki 59 HL 088 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Yusuf Ataş ile araçta bulunan Mustafa, Muhammed, Medine ve Hatice Ataş yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılıan yaralılardan Hatice Ataş, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Ataş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


Gaziantep, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 12:26 Kaynak: DHA
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