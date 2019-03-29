- Kaza mevkine itfaiyenin gelmesi
Kaza yerinden görüntü
Trafik polisi ve Jandarma
trafikten görüntü
Hastanede kazazedeleri taşıyan ambulanstan görüntü
Genel detay görüntü Adıyaman
'da trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı
Kahta- Siverek
kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Osman Polat idaresindeki 02 FE 280 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolunun 10'uncu kilometresinde Ömer Karakaş
(58) idaresindeki 55 YL 130 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Leyla Karakaş (70), Kamile Karakaş (43), Tevhide Karakaş (66) ve Sait Karakaş (66) yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sait Karakaş kurtarılamadı.
Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.