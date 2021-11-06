Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Kazada otomobilde bulunan Gülten Akın yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Adıyaman Kahta karayolu Fuar Kavşağında meydana geldi. Hacı Ahmet Dalgıç yönetimindeki 34 UC 9301 plakalı otomobil ile aynı istikamette önünde ilerleyen Serdar Yaman yönetimindeki 34 AGK 930 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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