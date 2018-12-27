Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
2 saat önce
Adıyaman'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Adıyaman
'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mücahit Atıcı idaresindeki 02 AAJ 229 plakalı otomobil, Sümerevler Mahallesi Karaali
Köprüsü üzerinde refüje çarptı.
Kazada sürücü Atıcı, yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:10 Kaynak: AA
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