Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

2 saat önce

Adıyaman'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mücahit Atıcı idaresindeki 02 AAJ 229 plakalı otomobil, Sümerevler Mahallesi Karaali Köprüsü üzerinde refüje çarptı.

Kazada sürücü Atıcı, yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:10 Kaynak: AA

Karaali, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Raftaki Eldivenleri Takıp Markette Boks Yapan Teyzeler Sosyal Medyayı Salladı Drift Yapan Alkollü Sürücüye Ceza Yağdı! 2031 Yılına Kadar Araç Kullanamayacak

Kilis'te Bin 300 Kişilik 6 Ay Süreli Geçici İş İlanına 6 Bin 300 Kişi Başvurunca Sonuçlar Kurayla Belirlendi Bakan Varank, "Tarihi An" Notuyla Paylaştı, 1 Tonluk Bomba Ses Hızını Aştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 11:12:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]