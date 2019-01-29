Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AAB 027 plakalı otomobil, Sakarya Caddesi Emniyet Müdürlüğü önünde yolun karşısına geçen Abdulhakim Yücel'e çarptı.
Yaralanan Yücel, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:29 Kaynak: AA
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