Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AAB 027 plakalı otomobil, Sakarya Caddesi Emniyet Müdürlüğü önünde yolun karşısına geçen Abdulhakim Yücel'e çarptı.

Yaralanan Yücel, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:29 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Adıyaman, Güncel
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