Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adıyaman
'da otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abuzer Özer idaresindeki 02 LD 563 plakalı otomobil ve Şafak Yücel idaresindeki elektrikli bisiklet, Ali Taşı Mahallesi Mimar Sinan
Kültür Parkı önünde çarpıştı.
Kazada elektrikli bisiklette bulunan Eylül
Yücel (4) yaralandı. 112 Acil Servis
ekiplerince ayakta tedavi edilen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:08 Kaynak: AA
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