Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abuzer Özer idaresindeki 02 LD 563 plakalı otomobil ve Şafak Yücel idaresindeki elektrikli bisiklet, Ali Taşı Mahallesi Mimar Sinan Kültür Parkı önünde çarpıştı.

Kazada elektrikli bisiklette bulunan Eylül Yücel (4) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edilen yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:08 Kaynak: AA

Mimar Sinan, Adıyaman, Güncel
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