Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
2 saat önce
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adıyaman
'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nusret T'nin kullandığı 02 KA 999 plakalı otomobil, Altınşehir
Mahallesi üniversite kavşağında Cafer K. yönetimindeki 34 TB 2996 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan Nusret T, 112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:10 Kaynak: AA
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