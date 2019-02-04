Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

2 saat önce

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nusret T'nin kullandığı 02 KA 999 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi üniversite kavşağında Cafer K. yönetimindeki 34 TB 2996 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan Nusret T, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:10 Kaynak: AA

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