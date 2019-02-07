Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Adıyaman
'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Neslihan Çoşkun idaresindeki 45 RM 188 plakalı otomobil, Şule Ertürk'ün kullandığı 02 AAG 741 plakalı otomobille Yavuz Selim Mahallesi Müftülük
Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada, Esra Yıldırım Akgül yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:46 Kaynak: AA
Pınar Karşıyaka, Avrupa Kupasında Letonya'nın Ventspils, Takımıyla Eşleşti
Hediye Otobüsü İnceledi
Ece Gürsel, Canlı Yayında İhanete Uğradığını İtiraf Etti
İrem Helvacıoğlu, "Mafya Babası Gibi Geziyorsun" Sözünü Affetmedi!