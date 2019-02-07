Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Neslihan Çoşkun idaresindeki 45 RM 188 plakalı otomobil, Şule Ertürk'ün kullandığı 02 AAG 741 plakalı otomobille Yavuz Selim Mahallesi Müftülük Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada, Esra Yıldırım Akgül yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:46 Kaynak: AA

Yavuz Selim Mahallesi, Adıyaman, Güncel
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