Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
31 dakika önce
Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye, Mahmut Karlıdağ'ın kullandığı 02 FK 847 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gaziantep Caddesi Kozluca mevkisinde devrildi.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı Karlıdağ'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:52 Kaynak: AA
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