Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

31 dakika önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye, Mahmut Karlıdağ'ın kullandığı 02 FK 847 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gaziantep Caddesi Kozluca mevkisinde devrildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Karlıdağ'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:52 Kaynak: AA

Besni, Adıyaman, Güncel
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