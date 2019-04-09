Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

21 dakika önce

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şahin Arslan idaresindeki 02 RA 416 plakalı tır ile Abdulkadir Kop'un kullandığı 02 FS 924 plakalı motosiklet, Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Kop yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:56 Kaynak: AA

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