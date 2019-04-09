Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
21 dakika önce
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Adıyaman
'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şahin Arslan idaresindeki 02 RA 416 plakalı tır ile Abdulkadir Kop'un kullandığı 02 FS 924 plakalı motosiklet, Altınşehir
Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Kop yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:56 Kaynak: AA
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