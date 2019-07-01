Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı
46 dakika önce
(AA) - Adıyaman'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:16 Kaynak: AA
ADIYAMAN - (AA) - Adıyaman
'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Mustafa Kaya'nın kullandığı 02 HV 867 plakalı motosiklet, İmamağa Mahallesi Eski Mezarlık önünde sürücü öğrenilemeyen 02 BF 744 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Kaya, 112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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