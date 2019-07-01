Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı
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Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı

46 dakika önce

(AA) - Adıyaman'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
ADIYAMAN - (AA) - Adıyaman'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Mustafa Kaya'nın kullandığı 02 HV 867 plakalı motosiklet, İmamağa Mahallesi Eski Mezarlık önünde sürücü öğrenilemeyen 02 BF 744 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Kaya, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:16 Kaynak: AA
Adıyaman, Güncel
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