Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı
15 dakika önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:47 Kaynak: AA
'ın Gölbaşı
ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Tayfur Ç. idaresindeki 02 AAD 720 plakalı motosiklet, Mimar Sinan
Mahallesi'nde Oktay D. idaresindeki 27 FN 946 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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