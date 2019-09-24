Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı
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Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı

26 dakika önce

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Resul Yörük yönetimindeki 34 EC 2867 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta kara yolu Hasancık beldesi civarında şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:52 Kaynak: AA
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