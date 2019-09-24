Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı
26 dakika önce
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:52 Kaynak: AA
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Resul Yörük yönetimindeki 34 EC 2867 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta kara yolu Hasancık beldesi civarında şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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