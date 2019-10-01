Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı
22 dakika önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:06 Kaynak: AA
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ahmet D. idaresindeki 02 RA 775 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde Mustafa Ulaş (60) idaresindeki bisikletle çarpıştı.
Kazada bisiklet sürücüsü Ulaş, yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Aralarında gerginlik olduğu söylenen Albayrak ile Gül samimi pozlar verdi Tarık Ünlüoğlu'nun doktoru, ünlü oyuncunun kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı 20 bin yaya geçidinde 200 bin polis yarın yaya nöbeti tutacak AK Partili Bostancı'dan EYT açıklaması: Sorunu ne çözebilir buna bakılıyor