Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı

22 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ahmet D. idaresindeki 02 RA 775 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde Mustafa Ulaş (60) idaresindeki bisikletle çarpıştı.

Kazada bisiklet sürücüsü Ulaş, yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Adıyaman, Kahta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 05:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aralarında gerginlik olduğu söylenen Albayrak ile Gül samimi pozlar verdi
Tarık Ünlüoğlu'nun doktoru, ünlü oyuncunun kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı 20 bin yaya geçidinde 200 bin polis yarın yaya nöbeti tutacak AK Partili Bostancı'dan EYT açıklaması: Sorunu ne çözebilir buna bakılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 17:28:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]