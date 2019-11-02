Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı
6 saat önce
Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:44 Kaynak: AA
Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Mazlum Çiftçi idaresindeki 68 HZ 498 plakalı otomobil Sümerevler Mahallesi Karaali Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.
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