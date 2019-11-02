Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı

Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Mazlum Çiftçi idaresindeki 68 HZ 498 plakalı otomobil Sümerevler Mahallesi Karaali Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:44 Kaynak: AA
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