Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Yayla idaresindeki 31 RAG 99 plakalı otomobil, tarihi Cendere Köprüsü'nde ailesi ile pikniğe gelen Beraat Gazi Yıldız'a (3) çarptı.
Yaralanan çocuk 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sürücünün jandarma tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 20:11 - Kaynak: AA
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