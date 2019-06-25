Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
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Adıyaman'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Adıyaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ahmet Burak Özhan idaresindeki 02 EB 942 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman- Gölbaşı kara yolunun 10'uncu kilometresi Çakal Köprüsü yakınında Ömer Alper Bülbül idaresindeki 01 AS 621 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücü Bülbül ile araçta bulunan Muhammet Kılınç olay yerinde hayatını kaybetti sürücü Özhan yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özhan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Trafik ekipleri, bir süre kapanan yolu kontrollü şekilde ulaşıma açtı.
Bu arada hayatını kaybedenlerin uzman çavuş oldukları öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:06 Kaynak: AA
Ahmet Burak, Adıyaman Gölbaşı, Adıyaman, Güncel
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