Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

7 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Osman Karaca'nın kullandığı 02 HE 506 plakalı otomobil, Erdemoğlu Mahallesi'nde kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Cem Suna yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, yanıcı madde sızıntısına karşı otomobili kontrol etti. Otomobil, daha sonra çekiciyle kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:39 Kaynak: AA

Besni, Adıyaman, Güncel
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