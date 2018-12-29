Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da bir aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da bir aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman A. idaresindeki 02 HS 623 plakalı içinde ekmek bulunan hafif ticari araç, 3. Çevre Yolu'nun Yeni Mahalle kesiminde sürücünün buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters dönerek devrildi.

Kazada sürücü Osman A. ve araçta bulunan Mehmet T, yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:19 Kaynak: AA

Yeni Mahalle, Adıyaman, Güncel
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