Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman
'da bir aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osman A. idaresindeki 02 HS 623 plakalı içinde ekmek bulunan hafif ticari araç, 3. Çevre Yolu'nun Yeni Mahalle
kesiminde sürücünün buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters dönerek devrildi.
Kazada sürücü Osman A. ve araçta bulunan Mehmet T, yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.