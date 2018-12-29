Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

22 dakika önce

Adıyaman'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Siraç Ertaş idaresindeki 02 T 0029 plakalı hafif ticari araçla Hasan Tepeli yönetimindeki 02 AH 807 plakalı otomobil Cumhuriyet Mahallesi Haydar Efendi Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Hanım Coşkun ve Ahşan Tepeli yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:46 Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, Güncel
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