Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Osman Bozan idaresindeki 02 AP 011 otomobil, Kahta- Siverek kara yolunun 6. kilometresinde Cabir Çakır idaresindeki 34 GNK 07 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan Fazilet Çakır (16) ile Mehmet Bozan (38) yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:38 Kaynak: AA

Siverek, Kahta, Adıyaman, Güncel
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