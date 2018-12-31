Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Osman Bozan idaresindeki 02 AP 011 otomobil, Kahta- Siverek
kara yolunun 6. kilometresinde Cabir Çakır idaresindeki 34 GNK 07 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan Fazilet Çakır (16) ile Mehmet Bozan (38) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:38 Kaynak: AA
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