Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

25 dakika önce

Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 44 NA 540 plakalı otomobil, Alitaşı Mahallesi Bozbeyi Caddesi üzerinde karşı yönden gelen Mehmet Bilgin idaresindeki 02 LD 843 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Bilgin ile yoldan geçen Tuğçe Tekin yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza anı cadde üzerinde bulunan bir iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin karşı yönden gelen motosiklete çarpması ve çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün yola savrulması yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:16 Kaynak: AA

Mehmet Bilgin, Adıyaman, Güncel
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