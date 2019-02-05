Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

24 dakika önce

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hasan Anıl Baydar yönetimindeki 55 ABB 909 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi'nde Oktay Bağcı idaresindeki 27 N 6122 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:43 Kaynak: AA

Altınşehir, Adıyaman, Güncel
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