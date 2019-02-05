Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
24 dakika önce
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman
'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hasan Anıl Baydar yönetimindeki 55 ABB 909 plakalı otomobil, Altınşehir
Mahallesi'nde Oktay Bağcı idaresindeki 27 N 6122 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler 112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:43 Kaynak: AA
Elektrikli Araç Konusunda Avrupa'nın En Büyüğü Türkiye'ye Geldi
Günlerdir Aranan Kayıp Araç Bulundu, 3 Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı
Belediye Bedava Bez Torba Dağıttı, Vatandaşlar Birbirini Ezdi
Valilikten 31 Mart Seçimlerinde Suriyeliler İçin Sokağa Çıkma Yasağı