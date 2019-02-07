Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da otomobille servis minibüsünün çarpışması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da otomobille servis minibüsünün çarpışması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seyithan Tuzcu'nun kullandığı 02 BJ 937 plakalı otomobil, DSİ kavşağında karşı yönden gelen Oktay Şahin yönetimindeki 02 S 0310 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücüler yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Seyithan Tuzcu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:07 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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