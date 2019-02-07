Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da otomobille servis minibüsünün çarpışması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Adıyaman
'da otomobille servis minibüsünün çarpışması sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Seyithan Tuzcu'nun kullandığı 02 BJ 937 plakalı otomobil, DSİ kavşağında karşı yönden gelen Oktay Şahin yönetimindeki 02 S 0310 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada sürücüler yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Seyithan Tuzcu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:07 Kaynak: AA
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