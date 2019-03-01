Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman
'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali İhsan Özgül idaresindeki 02 AAN 528 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle
3. Çevre Yolu'nda Hatice
İşler'in kullandığı 02 BD 876 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:26 Kaynak: AA
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