Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali İhsan Özgül idaresindeki 02 AAN 528 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu'nda Hatice İşler'in kullandığı 02 BD 876 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:26 Kaynak: AA

Yeni Mahalle, Ali ihsan, Adıyaman, Güncel
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