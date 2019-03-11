Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Hasan Çoktaşar idaresindeki 02 HF 343 plakalı hafif ticari araç, Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu Kavşağı'nda Abuzer Benli idaresindeki 02 LF 394 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile araçta bulunan Hatice Çoktaşar yaralandı. Kazanın etkisiyle motosiklette bulunan sütler yola döküldü.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:28 Kaynak: AA

Yeni Mahalle, Adıyaman, Güncel
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