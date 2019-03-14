Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Davut Çoban idaresindeki 02 HA 688 plakalı kamyonet, Abdullah Aslan'ın kullandığı 02 AJ 628 plakalı kamyonetle Yeni Mahalle Körler Derneği civarında çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü Çoban ile yanında bulunan Mehmet Polat yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:24 Kaynak: AA

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