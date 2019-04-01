Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman
'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Onur Y. idaresindeki 02 FK 740 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman- Kahta
kara yolunda şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan İbrahim Y. yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:55 Kaynak: AA
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