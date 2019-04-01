Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Onur Y. idaresindeki 02 FK 740 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman- Kahta kara yolunda şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan İbrahim Y. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:55 Kaynak: AA

Kahta, Adıyaman, Güncel
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