Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:03 Kaynak: AA
'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abuzer Savcı idaresindeki 34 AU 9423 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 26 BN 660 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı
'nda çarpıştı.
Kazada sürücüler yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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