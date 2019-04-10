Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abuzer Savcı idaresindeki 34 AU 9423 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 26 BN 660 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada sürücüler yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:03 Kaynak: AA
Atatürk Bulvarı, Adıyaman, Güncel
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