Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
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Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

24 dakika önce

Adıyaman'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Adıyaman'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet Ali Üstün idaresindeki 35 BUM 59 plakalı hafif ticari araç Adıyaman - Malatya kara yolunun 25'inci kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Mehmet Sait Üstün yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:28 Kaynak: AA
Malatya, Adıyaman, Güncel
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