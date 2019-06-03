Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
24 dakika önce
Adıyaman'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:28 Kaynak: AA
'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mehmet Ali Üstün idaresindeki 35 BUM 59 plakalı hafif ticari araç Adıyaman - Malatya
kara yolunun 25'inci kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Mehmet Sait
Üstün yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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