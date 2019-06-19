Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yoldan çıkarak reklam tabelası betona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yoldan çıkarak reklam tabelası betona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine giden Lütfi U. idaresindeki 04 P 1045 plakalı otomobil, Balkar Beldesi Organize Sanayi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarında bulunan reklam tabelasının betonuna çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Lütfi U. ile otomobilde bulunan Döndü A. yaralandı. Yaralılar kaza yerine giden sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:43 Kaynak: İHA
Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İş kazası geçiren CNN TÜRK muhabirinin zor anları canlı yayına yansıdı İzine geldiği memleketinde nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı İsmail Küçükkaya canlı yayında duyurdu: Fox TV, The Marmara otele dava açıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 23:49:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]